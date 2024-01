Inteligência Artificial nos media já é "uma tendência do presente"

O jornalista e investigador Miguel Crespo defende que a Inteligência Artificial (IA) é já hoje uma tendência, que trará maiores alterações nos media no futuro, e que também implica riscos e perigos.

"A inteligência artificial é uma tendência, mas não é de futuro, é do presente e aquela que, segundo todos os especialistas, vai trazer maior alteração" aos órgãos de informação, afirmou em entrevista à agência Lusa, sobre o relatório de tendências e inovações nos media de Portugal e Espanha 2025/2030 que é divulgado esta quarta-feora pelo Observatório Ibérico de Media Digitais e da Desinformação (Iberifier).

A IA, disse, tornou-se uma questão "impossível de ignorar" dado que muitos dos participantes no estudo do Iberifier -- 71 peritos e 101 responsáveis de órgãos de informações dos dois países ibéricos - a mencionavam nas suas respostas para identificar as tendências nos media de 2025 a 2030.

O investigador aponta duas maneiras possíveis de olhar a IA. Por um lado, pode ajudar os jornalistas em "tarefas industriais", por exemplo, na desgravação de entrevistas, traduções ou feitura de resumos, dando-lhes mais tempo para o "lado criativo" da profissão.