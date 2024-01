Gaza. Ataque a abrigo mata filha de profissional da Médicos Sem Fronteiras

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) condenou "veementemente um ataque contra um abrigo da organização", em Khan Younis, na Faixa de Gaza, na segunda-feira, que levou à morte da filha de 5 anos de um profissional da equipa.

"Na manhã de segunda-feira, 8 de janeiro, um projétil, semelhante ao de um tanque, atravessou a parede do edifício onde mais de 100 profissionais da MSF e familiares se tinham abrigado. A criança ficou gravemente ferida e foi submetida a cirurgia no Hospital Europeu de Gaza. Infelizmente, acabou por sucumbir aos ferimentos ontem, 9 de janeiro. Outras três pessoas ficaram feridas neste ataque", refere nota enviada à Renascença.

Desde o inicio da guerra, quatro membros das equipas da organização internacional médica-humanitária foram mortos, bem como familiares.



“Estamos indignados e profundamente tristes com a morte de mais um membro da família da nossa equipa. Este ataque a civis é inaceitável e, mais uma vez, mostra que não importa onde estejam em Gaza, nenhum lugar é seguro”, refere Thomas Lauvin, coordenador do projeto de MSF em Gaza. “O projétil não detonou com o impacto. Caso contrário, muitos outros profissionais e respetivas famílias, provavelmente, teriam sido mortos", acrescenta.

A MSF refere ainda que, antes do incidente, notificou as forças israelitas de que o edifício próximo ao Hospital Europeu de Gaza abrigava profissionais da organização e os respetivos familiares e nota ainda que não foi emitida nenhuma ordem de evacuação antes do ataque.

A organização salienta ainda não conseguiu "confirmar a origem do projétil", mas refere que é "semelhante aos que são utilizados pelos tanques israelitas", pelo que a MSF entrou em contato com as autoridades israelitas para obter mais informação.

Mais de 23 mil palestinianos foram mortos e quase 60 mil ficaram feridos em ataques israelitas em Gaza desde que o grupo Hamas lançou uma ofensiva contra Israel a 7 de outubro, segundo o último balanço do Ministério da Saúde de Gaza. Na terça-feira, reportaram que, em apenas 24 horas, cerca de 126 palestinianos foram mortos e 241 ficaram feridos.