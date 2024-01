Equador. Vaga de violência faz pelo menos oito mortos e três feridos

Pelo menos oito pessoas morreram e outras três ficaram feridas, incluindo um agente da polícia, em vários ataques armados registados na terça-feira em Guayaquil, confirmou o autarca da cidade do sudoeste do Equador.

Numa conferência de imprensa conjunta com a polícia, Aquiles Álvarez manifestou solidariedade às famílias das vítimas e disse que o seu compromisso "é com a segurança" da cidade costeira.

"Vamos trabalhar de forma proativa e colaborativa com as forças públicas, a quem apoiamos de forma absoluta para fortalecer a resposta conjunta à grave crise de segurança", acrescentou o autarca.

Álvarez apelou também à "unidade nacional" e mostrou-se confiante de que "as Forças Armadas e a Polícia Nacional" tomarão as medidas necessárias para restabelecer a ordem e a paz no Equador.

O Equador foi atingido por uma série de atos de violência em várias cidades, incluindo na capital Quito.