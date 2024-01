Amazon vai cortar centenas de postos de trabalho no Prime Video e MGM Studios

A multinacional Amazon vai despedir centenas de trabalhadores da plataforma Prime Vídeo e dos MGM Studios, após identificar "oportunidades de reduzir ou interromper investimentos", segundo um "e-mail" interno.

"Identificámos oportunidades de reduzir ou interromper investimentos em determinadas áreas, ao mesmo tempo que estamos focados em iniciativas de conteúdos e produtos de maior impacto", avançou o responsável pela área de "streaming" e pelos estúdios da empresa, Mike Hopkins, num "e-mail" citado pela Bloomberg.

No último ano, a Amazon analisou o seu negócio para melhorar a oferta de filmes, programas ao vivo e de desporto, de modo a criar uma experiência de entretenimento personalizada para os clientes.

Mike Hopkins adiantou que os trabalhadores em causa vão ser notificados entre hoje e até ao final da semana.

Também a plataforma de "streaming" e videojogos Twitch, que é detida pela Amazon, prepara-se para despedir 500 trabalhadores.

O presidente executivo da Twitch, Dan Clancy, já admitiu que, mesmo com os cortes, a plataforma ainda é "significativamente maior do que o necessário, dado o tamanho do negócio".

Empresas como a Walt Disney e a Paramount Global também já anunciaram o despedimento de trabalhadores.