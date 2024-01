Sismo de magnitude 6.0 volta a abalar o Japão

Um sismo de magnitude 6,0 voltou a atingir o Japão, apenas oito dias depois do terramoto de 1 de janeiro, que matou mais de 200 pessoas.

Com o epicentro a uma profundidade de dez quilómetros, o sismo desta terça-feira terá causado fortes abalos, mas não foi emitido qualquer alerta de tsunami, informou o governo. O abalo foi registado às 17h59 do Japão (8h59 em Portugal Continental).

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o sismo de 9 de janeiro atingiu a costa do Mar do Japão, abalando a mesma zona do país que foi afetada pelo terramoto do dia de Ano Novo.

A Agência Meteorológica do Japão tem vindo a alertar as pessoas para a necessidade de não baixarem a guarda devido à possibilidade de ocorrência de tremores de terra com intensidade igual ou superior a cinco na escala sísmica japonesa de zero a sete durante o próximo mês.

A atividade sísmica continua a ser sentida na península de Noto e arredores cerca de uma semana depois do sismo de magnitude 7,6, tendo sido registados, até agora, perto de 1.248 abalos de intensidade mensurável, noticiou a televisão pública japonesa NHK.

As autoridades nipónicas pediram, esta terça-feira, precaução redobrada devido ao temporal de chuva e neve nas zonas afetadas pelo sismo.



