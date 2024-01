Opositor russo Alexei Navalny colocado de novo em isolamento

O opositor russo Alexei Navalny, recentemente transferido para uma remota colónia penal no Ártico, anunciou, esta terça-feira, que foi novamente colocado em isolamento solitário durante uma semana.

Navalny chegou a este novo centro de detenção localizado em Yamalo-Nenetsia no final de dezembro, no final de uma longa transferência durante a qual os seus familiares não receberam notícias, causando receios no exterior.

Os seus apoiantes afirmaram que as autoridades russas procuram isolá-lo ainda mais, no período que antecede as eleições presidenciais de março, nas quais a vitória do líder do Kremlin, Vladimir Putin, é dada como certa.

Alexei Navalny anunciou esta terça-feira nas redes sociais que lhe foram concedidos sete dias de isolamento por não se ter identificado corretamente.

A medida foi tomada no momento da sua "libertação da quarentena", data que não especificou.

"A ideia de que Putin ficaria satisfeito com o facto de me ter colocado numa cabana no extremo norte e de que eu não seria de novo torturado em isolamento solitário não era apenas cobarde, mas também ingénua", criticou na rede X (antigo Twitter).