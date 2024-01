Homens armados invadem estúdio de televisão no Equador em direto

Vários homens armados invadiram esta terça-feira um estúdio do canal de televisão TC, na cidade de Guayaquil, no sudoeste do Equador e fizeram os jornalistas e outros funcionários reféns durante uma transmissão em direto.

Nas imagens, os homens armados com pistolas, espingardas e granadas caseiras, são vistos a agredir os trabalhadores e a obrigá-los a permanecerem no chão, exigindo que pedissem a saída da polícia que chegou entretanto ao local.

Mais tarde, ouviram-se vários tiros e gritos de pessoas enquanto a transmissão em direto continuava. "Não atire, por favor, não atire!", grita uma mulher durante o tiroteio.

As imagens mostram ainda alguns dos homens encapuzados e outros com a cara destapada, a filmarem-se com telemóveis, enquanto faziam sinais com as mãos dos grupos ligados ao tráfico de drogas que estão a causar uma onda de terror no Equador.

"Eles vieram para nos matar, meu Deus proteja-nos", escreveu um dos jornalistas numa mensagem enviada por WhatsApp a um correspondente da agência France-Presse.

A Polícia Nacional confirmou, em comunicado, que as unidades foram alertadas e já estariam no local. Os suspeitos já foram detidos.

O Presidente do Ecuador fala num "conflito armado interno" dentro do país que terá sido a causa do incidente.

O empresário de 35 anos venceu as eleições de outubro passado prometendo acabar com a polarização que dividiu o país entre correísmo e anticorreísmo nos últimos anos.



De acordo com o "El País", em Quito, a capital, a situação também é delicada, vários negócios foram forçados a fechar.