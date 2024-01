China. Tencent limita o tempo de jogo dos menores a 16 horas durante as férias

A Tencent, maior operadora de jogos de computador da China, anunciou esta terça-feira que menores de idade no país asiático vão poder jogar no máximo 16 horas durante as férias de inverno e do Ano Novo Lunar.

m comunicado, a Tencent indicou que os menores vão poder jogar às sextas-feiras, sábados e domingos, entre as 20h00 e as 21h00, durante o período de férias, que decorre entre 22 de janeiro e 24 de fevereiro.

"Recordamos aos jogadores menores de idade que devem organizar o seu tempo de forma racional e jogar com moderação", lê-se na mesma nota.

Para além das restrições de tempo, a Tencent está também a implementar uma série de medidas contra o vício do jogo, incluindo a autenticação pelo nome real, pagamentos por tempo limitado e reconhecimento facial para ativação da conta.

Esta medida segue-se às já implementadas em junho passado pelas grandes empresas chinesas de jogos Tencent, NetEase e MihaYou, que anunciaram o lançamento de um horário de jogo limitado para menores durante as férias de verão, apoiado por tecnologia de inteligência artificial (IA).

Em dezembro passado, a China anunciou um novo conjunto de regulamentos para limitar as despesas e as recompensas que incentivam os jogos de computador, como parte das medidas para evitar a dependência.

Os regulamentos, emitidos na altura pela Administração Nacional de Imprensa e Publicação - o organismo regulador das publicações impressas e digitais - estabelecem limites de despesas com os jogos.

Em 2021, as autoridades chinesas restringiram o acesso dos menores aos jogos de computador a três horas por semana, com o objetivo declarado de "proteger eficazmente a saúde mental e física" e o "crescimento saudável" dos jovens.

A regulação fez de 2022 o ano mais difícil para a indústria de jogos da China, com uma contração das receitas.

No entanto, o mercado de jogos de computador da China voltou a crescer em 2023, com um aumento de 13% nas receitas.