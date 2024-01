Biden só foi avisado esta terça-feira de diagnóstico de cancro de chefe do Pentágono feito em dezembro

O Presidente norte-americano, Joe Biden, só foi informado esta terça-feira do diagnóstico de cancro da próstata do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, feito no início de dezembro, disse um porta-voz da Casa Branca.

"Não é ideal que uma situação como esta se prolongue durante tanto tempo sem o conhecimento do comandante-em-chefe", disse em conferência de imprensa John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, à medida que aumenta a polémica sobre a ausência de comunicação de duas hospitalizações do seu titular da Defesa.