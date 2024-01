Terramoto de magnitude 6,7 abala Filipinas

Um terramoto de magnitude 6,7 atingiu o oceano Pacífico, na costa das Filipinas, na manhã de terça-feira, anunciou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS), sem que as autoridades tenham lançado um alerta de tsunami.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 70 quilómetros, cerca de 100 quilómetros a sudeste da província de Sarangani, detalhou o USGS.

O abalo não desencadeou um alerta de tsunami, de acordo com o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos.

Este sismo surge na sequência de uma série de fortes terramotos e réplicas ao largo da costa da ilha de Mindanao, no início de dezembro, no sul do país, após um sismo muito forte, de magnitude 7,6 no mar, que desencadeou brevemente um alerta de tsunami.

Pelo menos três pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas.

Um terramoto de magnitude 5,7 abalou então Manila, capital das Filipinas, o que levou os moradores para as ruas.

Os terramotos são muito frequentes nas Filipinas, este arquipélago está localizado no "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao Pacífico, através do sul da Ásia.