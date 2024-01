Pelo menos 24 mortos em choque frontal entre mini-bus e camião na Bahia

Pelo menos 24 pessoas morreram num violento acidente de viação, no estado da Bahia, no Brasil. Entre as vítimas mortais está uma mulher grávida. No total, perderam a vida sete homens e 17 mulheres.

O número de vítimas é avançado por várias fontes da imprensa brasileiras, bem como pelo munícipio de Jacobina.

O acidente, um choque frontal, aconteceu na noite de domingo e envolveu um mini-bus e um pesado de mercadorias, numa estrada no norte do estado, a quase 300 quilómetros da cidade de Salvador.

Segundo a imprensa, o mini-bus tinha saido de Guarajuba e tinha por destino a cidade de Jacobina.

O município de Jacobina decretou três dias de luto.