ONU apela a ajuda urgente para 25 milhões de pessoas no Sudão

Por isso, quase nove meses depois do início do conflito, o Sudão entrou numa "espiral descendente" que se agrava a cada dia.

Martin Griffiths alertou que os abusos "horríveis que têm definido a guerra" naquele país africano, espalharam-se a outros pontos críticos do Sudão. E os relatos de violações generalizadas dos direitos humanos, incluindo violência sexual, revelam que as partes envolvidas não estão a proteger os civis.

O subsecretário-geral da ONU apelou nesta segunda-feira, após quase nove meses de guerra no Sudão, à intervenção internacional urgente para garantir a ajuda humanitária em todo o país, com quase 25 milhões de pessoas a precisarem de ajuda em 2024.

Até porque as entregas através de linhas de conflito pararam. Mesmo com a operação de ajuda transfronteiriça do Chade servindo como um salva-vidas para as pessoas em Darfur, os esforços para entregar ajuda em outras regiões estão cada vez mais ameaçados.

O responsável da ONU alertou ainda para o facto de que a violência crescente no Sudão está a colocar em risco a estabilidade regional.

Mais de 7 milhões de deslocados

Segundo Martin Griffiths, a guerra desencadeou a maior crise de deslocados do mundo, com mais de sete milhões de pessoas naquela situação, sendo que 1,4 milhões cruzaram as fronteiras para países vizinhos, que já acolhiam grandes populações de refugiados.

Por tudo isto, 2023 foi um ano de sofrimento para o Sudão, considerou. E "em 2024, as partes envolvidas no conflito devem fazer três coisas para encerrá-lo: proteger civis, facilitar o acesso humanitário e interromper os combates imediatamente", concluiu.