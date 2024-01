Coreia do Sul diz que Hamas usa armamento norte-coreano contra Israel

O Serviço Nacional de Inteligência (NIS, na sigla em inglês) da Coreia do Sul disse, esta segunda-feira, que o grupo islamita palestiniano Hamas tem utilizado lançadores de granadas antitanque fabricados pelo regime da Coreia do Norte.

Um porta-voz do NIS, citado pela agência de notícias Yonhap, disse que fotografias divulgadas pelo portal norte-americano Voice of America que mostram peças de lançadores de granadas F-7 com carateres em coreano, usados recentemente pelo Hamas, eram verídicas.

A fonte acrescentou que o NIS está a recolher provas mais detalhadas dos alegados fornecimentos de armas da Coreia do Norte ao Hamas.

Em outubro, os militares sul-coreanos já afirmavam suspeitar de que a Coreia do Norte tinha fornecido, direta ou indiretamente, armas ao Hamas após analisarem os ataques que a milícia realizou contra Israel no dia 7 de Outubro.

O próprio NIS também disse em novembro que obteve provas de instruções diretas do líder norte-coreano Kim Jong-un para fornecer equipamento militar e armamento a organizações que se opõem a Israel.

O regime norte-coreano negou publicamente qualquer ligação com o Hamas e descreveu os relatórios que indicam o contrário como rumores veiculados pelos Estados Unidos.