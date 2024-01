Comandante do Hezbollah morto em ataque israelita

Um comandante do Hezbollah foi morto esta segunda-feira, confirmou o grupo xiita libanês. A causa da morte será um ataque aéreo de Israel.

A informação foi avançada inicialmente pela Reuters, segundo a qual três fontes de segurança confirmaram um ataque aéreo israelita no sul do Líbano.

O Hezbollah confirmou que o comandante morto é Wissam Tawil, um responsável de uma unidade do grupo Radwan – uma força de operações especiais da milícia xiita.

Wissam Tawil foi morto quando um ataque israelita atingiu o seu carro, onde estava outro combatente da milícia libanesa. Segundo a Al Jazeera, Israel declarou que Tawil é o responsável por ataques contra instalações militares israelitas na Galileia.

Uma das fontes que confirmou o ataque à Reuters disse à agência noticiosa que, após este ataque, a situação vai “explodir”.

Este é o segundo dirigente do Hezbollah a ser morto em 2024 como resultado de um ataque no Líbano, depois de um ataque a 4 de janeiro que vitimou um responsável do grupo. O líder da milícia xiita, Sayyed Hassan Nasrallah, já avisou Israel para não lançar uma guerra alargada contra o Líbano.