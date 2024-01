Alerta ambiental na Galiza. Portugal não está a salvo de "maré de plástico"

Na Galiza foi declarado alerta ambiental, numa altura em que milhões de minúsculas bolas de plástico (pellets) estão a dar à costa. Ouvido pela Renascença, o hidrobiólogo Bordalo e Sá refere os riscos que esta situação pode comportar, podendo também afetar Portugal.



Um cargueiro com bandeira da Libéria perdeu seis contentores com 15 toneladas deste material usado na indústria do plástico.

O acidente aconteceu há um mês quando o navio se encontrava em águas portuguesas, a 80 quilómetros de Viana do Castelo.

Nas últimas semanas, milhões destas pequenas bolas começaram a chegar à Galiza, com os jornais locais a falarem em “invasão dos areais”.

Ouvido pela Renascença, o hidrobiólogo Bordalo e Sá explica os riscos que esta situação pode comportar.

O especialista do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar começa por explicar que material é que está em causa: “São bolas muito pequeninas, com cinco milímetros, e que com base nelas é que se fazem todos os plásticos. Em princípio, essas bolas são PET, que é um palavrão que designa o material plástico com que se fazem as garrafas, por exemplo”.