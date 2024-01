Jordânia anuncia plano com países árabes para acabar com guerra em Gaza

O chefe da diplomacia jordana, Ayman Safadi, anunciou este domingo que está a coordenar com várias capitais árabes um plano, baseado na solução de dois Estados, para acabar com a guerra na Faixa de Gaza e resolver o conflito israelo-palestiniano.

"Estamos a trabalhar num plano com um objetivo claro, um calendário e passos, que se baseie na solução de dois Estados, para resolver o conflito", disse Safadi, citado pela agência noticiosa estatal jordana Petra.

De acordo com o diplomata, este plano está a ser coordenado com vários países árabes, tendo sido também submetido à avaliação de "muitos parceiros da comunidade internacional", sem especificar as nações envolvidas ou a receção da proposta.

O plano inclui a "unidade sólida de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental", o reconhecimento de um Estado palestiniano independente e soberano com base nas fronteiras delineadas em 04 de junho de 1967, e estipula "medidas práticas" a serem executadas "de acordo com prazos específicos e com garantias reais".