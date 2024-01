Globos de Ouro norte-americanos acontecem em Los Angeles

A cerimónia dos prémios norte-americanos Globos de Ouro acontece, este domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos (quando já for madrugada de segunda-feira em Lisboa), com O filme "Barbie", de Greta Gerwig, e a série televisiva "Succession" a liderarem as nomeações.

Esta é a 81.ª edição dos prémios norte-americanos de cinema e televisão atribuídos pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood e a cerimónia será conduzida pelo humorista Jo Koy.

Nesta edição dos Globos de Ouro, foram acrescentadas duas novas categorias: "Atuação de 'Stand-Up Comedy' em Televisão e Cinema" e "Filme com Melhor Resultado de Bilheteira".