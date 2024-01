Coreia do Norte faz disparos de artilharia pelo terceiro dia consecutivo

A Coreia do Norte retomou este domingo exercícios de artilharia com munições reais na costa ocidental, perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul, informou a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

As autoridades das ilhas sul-coreanas isoladas no Mar Amarelo, perto da costa norte-coreana, disseram à agência francesa AFP que tinham enviado mensagens para os telemóveis dos residentes, pedindo-lhes que ficassem em casa.

"Estão a ser ouvidos disparos de canhão norte-coreanos", alertaram as autoridades nas mensagens.

Trata-se do terceiro dia consecutivo de disparos deste tipo por parte da Coreia do Norte.