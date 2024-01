Blinken diz que palestinianos devem regressar às suas casas

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reafirmou este domingo que é "imperativo" que Israel faça mais para proteger os civis palestinianos em Gaza, que devem poder "regressar às suas casas".

"Os civis palestinianos devem poder regressar às suas casas assim que as condições o permitam", afirmou em Doha, ao lado do primeiro-ministro do Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, no âmbito de um novo périplo pelos países árabes e por Israel.

Blinken referiu-se ainda à morte, hoje, de dois jornalistas da estação de televisão Al Jazeera, baseada no Qatar, num ataque atribuído a Israel.

"Lamento profundamente […]. Trata-se de uma tragédia inimaginável", declarou Antony Blinken numa conferência de imprensa ao lado de Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, acrescentando que o número de "palestinianos inocentes" mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra é também uma tragédia.

Israel declarou guerra ao Hamas em 07 de outubro de 2023, na sequência de um ataque maciço do grupo islamita que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração simultânea de milhares de milicianos que massacraram cerca de 1.200 pessoas e raptaram outras 250 em colonatos judaicos nos arredores da Faixa de Gaza.

Desde então, o exército israelita lançou uma forte ofensiva aérea, terrestre e marítima no enclave palestiniano, onde, para além dos mortos e feridos, cerca de dois milhões de pessoas, a maioria da sua população, sofrem uma crise humanitária sem precedentes, com o colapso dos hospitais, o aparecimento de epidemias e a escassez de água potável, alimentos, medicamentos e eletricidade.