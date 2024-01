Pelo menos 11 mortos em ataque russo no leste da Ucrânia

A cidade de Pokrovsk, cujo número de habitantes ultrapassava, antes da guerra, as 60 mil pessoas, já tinha sido atingida por um bombardeamento em agosto de 2023, que provocou nove mortos e 82 feridos.

"Os russos atacaram a região com mísseis S-300, matando 11 pessoas e ferindo outras oito. O golpe principal foi em Pokrovsk e Rivne, na comunidade de Myrnograd", disse o líder da província parcialmente ocupada de Donetsk, Vadim Filashkin, numa mensagem publicada na rede Telegram.

Pelo menos 11 pessoas morreram, incluindo cinco crianças, e oito ficaram feridas este sábado, durante um ataque russo que visou sobretudo a cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, anunciou o governador regional.

Mais tarde, o ministério informou que as suas forças de defesa aérea derrubaram seis mísseis antinavios sobre o Mar Negro.

As autoridades russas não comentaram o alegado ataque, mas o Ministério da Defesa da Rússia disse hoje que travou quatro mísseis ucranianos sobre a península durante a noite.

Por seu lado, os militares ucranianos afirmaram ter atacado com sucesso a base aérea militar de Saki, no oeste da península da Crimeia ocupada pela Rússia.

Na quinta-feira, a Rússia também já tinha afirmado ter repelido um ataque de dez mísseis ucranianos que visavam a Crimeia, uma zona importante para a logística das forças russas que ocupam parte do sul da Ucrânia.

Os destroços deste ataque feriram uma pessoa.

Os ataques têm vindo a aumentar de ambos os lados nos últimos dias, com o conflito a entrar no segundo ano no próximo dia 24 de fevereiro.

A Rússia bombardeou maciçamente cidades ucranianas por duas vezes desde o final de dezembro: na sexta-feira, 29 de dezembro (55 mortos) e na terça-feira (seis mortos).

Por seu lado, a Ucrânia atacou repetidamente a cidade russa de Belgorod, a 50 quilómetros da fronteira, incluindo um ataque sem precedentes no sábado, 30 de dezembro, que causou 25 mortos.

A Rússia anunciou este sábado que iria cancelar as missas ortodoxas de Natal à meia-noite na cidade de Belgorod.