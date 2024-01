Oslo regista temperatura abaixo de -30 graus pela primeira vez

A temperatura desceu este sábado pela primeira vez abaixo dos -30 °C no município de Oslo, com -31,1 °C registados em Bjornholt, no norte da capital norueguesa, segundo dados do instituto meteorológico local.

Esta temperatura foi registada entre as 03h00 e as 04h00 locais (menos uma hora em Lisboa), numa estação florestal daquele município da Noruega, onde a temperatura mais elevada registada nas últimas 24 horas foi de -21,9 °C.

Pouco antes das 07h00, a temperatura era de -29 °C, com uma sensação térmica de -37 °C, segundo o "site" yr.no, citado pela agência francesa AFP.

"A noite que acabámos de ter foi provavelmente a mais fria em relação ao que podemos esperar", disse Martin Granerod, um especialista do Instituto Meteorológico, entrevistado pela televisão pública NRK.

No centro da cidade de Oslo, a temperatura atingiu -21,5 °C durante a noite.

Nos últimos dias, o norte da Europa tem sido assolado por uma vaga de frio, com um mínimo recorde de -43,6 °C registado no norte da Suécia na quarta-feira, a temperatura mais baixa registada em janeiro no país em 25 anos.