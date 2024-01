Manifestações nos Estados Unidos assinalam terceiro aniversário do assalto ao Capitólio

Manifestações e vigílias em várias zonas dos Estados Unidos assinalam, este sábado, o terceiro aniversário do assalto ao Capitólio, sede do Congresso norte-americano, por apoiantes do ex-Presidente Donald Trump.

Washington, Nova Iorque e Allentown (Pensilvânia) são algumas das cidades que vão receber iniciativas por ocasião do aniversário do ataque, caracterizado então a nível mundial como "um ataque à democracia".

A efeméride ganha este ano ainda maiores contornos, uma vez que os Estados Unidos preparam-se para o arranque das primárias (Republicanas e Democratas) que vão determinar os candidatos nas eleições presidenciais marcadas para novembro.

As campanhas do Presidente Joe Biden (Democrata e que se recandidata) e de Donald Trump (o provável candidato presidencial Republicano) também irão assinalar a data sob ângulos distintos.

Em 06 de janeiro de 2021, o ataque à sede do poder legislativo norte-americano ficou marcado pela morte de cinco pessoas e mais de uma centena de polícias agredidos por uma multidão composta por apoiantes de Trump.

Cerca de 10 mil pessoas cercaram e várias centenas forçaram a entrada no Capitólio, quando os congressistas estavam a certificar o resultado das eleições presidenciais de novembro de 2020 e a vitória do atual Presidente, Joe Biden. Mais de mil pessoas foram depois detidas por acusações relacionadas com o ataque e, ao longo dos últimos anos, mais de uma centena foi condenada.