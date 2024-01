Alemanha. Um morto e vários feridos em incêndio em hospital de Hamburgo

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas num incêndio ocorrido na quinta-feira à noite num hospital de Uelzen, a sul de Hamburgo, no norte da Alemanha, informou a polícia local.

Seis pessoas ficaram gravemente feridas em estado crítico, enquanto "numerosas outras" foram registadas como feridos ligeiros, indicou a polícia, em comunicado.

O incêndio, já sob investigação, deflagrou pelas 21h45 em Lisboa e, quando chegaram os bombeiros, as chamas eram já visíveis no terceiro andar do edifício e "muito fumo", acrescentou, na mesma nota.

As primeiras estimativas apontam para mais de um milhão de euros em danos materiais, de acordo com o comunicado.