EUA. Pelo menos um morto e cinco feridos em tiroteio no dia de regresso às aulas em Iowa

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas na sequência de um tiroteio no Estado norte-americano de Iowa, no primeiro dia de aulas desde a pausa do Natal.

As autoridades locais esclareceram que a vítima mortal trata-se de um aluno do sexto ano.

Quatro dos feridos são estudantes e o quinto trata-se de um administrador da Perry High School.

O grau dos ferimentos não foi revelado, mas os feridos estão já a receber tratamento num hospital local.

O atirador, um adolescente, terá atuado sozinho e morreu de um tiro autoinfligido, segundo confirmou a NBC News.

Daqui a 11 dias, a 15 de janeiro, arrancam as primárias para as eleições Presidenciais 2024 norte-americanas em Iowa.

[Atualizada às 23h00]