Réplica de 5,5 atinge Japão depois de sismo que fez 64 mortos

Sobe para 64 o número de vítimas do sismo no Japão. O número acaba de ser atualizado pelas autoridades do país.

O oeste do Japão sofreu esta quarta-feira uma nova réplica de magnitude 5,5 na escala aberta de Richter. O novo tremor ocorreu por volta das 2h12 em Lisboa a uma profundidade de 10 quilómetros, com epicentro na península de Noto, na província de Ishikawa, tal como o sismo de segunda-feira, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês), que não emitiu um alerta de tsunami.