Irão. Explosões em cerimónia de homenagem a Soleimani matam 103 pessoas

Pelo menos 103 pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas após duas explosões durante uma cerimónia do quarto aniversário da morte do general iraniano Qassem Soleimani, comandante da força de elite Al-Quds, na cidade de Kerman, no Irão, a cerca de 820 quilómetros da capital, Teerão.

Segundos meios de comunicação iranianos, citados pelo The Guardian, as explosões foram ouvidas perto do cemitério, através de bombas detonadas remotamente.

O porta-voz organização de emergência do Irão, Babak Yektaparast, classificou o incidente no cemitério como um "ataque terrorista".

O corpo de Soleimani está sepultado em Golzar Shahada, num cemitério que se tornou um local de peregrinação para adeptos do "eixo da resistência" contra o Ocidente e os Estados Unidos.

O general iraniano, considerado o principal responsável pela disseminação da influência diplomática iraniana no Médio Oriente, foi morto durante um ataque de drone no aeroporto de Bagdade, no Iraque, a 3 de janeiro de 2020.

Chefe da Força Quds de elite da Guarda Revolucionária, foi o arquiteto das atividades militares regionais do Irão e é aclamado como um ícone entre os apoiantes da teocracia iraniana, segundo a agência norte-americana AP.

[notícia atualizada às 14h31]