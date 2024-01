Hezbollah avisa Israel: "Não temos medo da guerra"

A morte do “número 2” do grupo palestiniano Hamas, Saleh al-Arouri, “não vai ficar impune”, avisa o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Saleh al-Arouri foi morto em resultado de um ataque com um drone ocorrido na terça-feira, em Beirute, no Líbano.

O líder do movimento libanês Hezbollah, aliado do Hamas, considera que o ataque representa uma escalada “perigosa” do conflito no Médio Oriente.

“Esta é a primeira vez que algo do género acontece desde 2006”, disse Hassan Nasrallah, numa referência à guerra entre o Hezbollah e Israel há quase duas décadas.

Nasrallah avisa Israel que o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irão, “não tem medo da guerra”.

“Quem pensar em entrar em guerra connosco vai arrepender-se. Uma guerra contra nós terá um preço elevado”, avisa Hassan Nasrallah.