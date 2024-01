Borrell condena proposta de ministros israelitas sobre expulsão de palestinianos de Gaza

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenou hoje os comentários de dois ministros israelitas que sugeririam a expulsão da população palestiniana de Gaza para permitir o regresso dos colonatos judaicos que foram desmantelados em 2005.

"Condeno com firmeza as declarações inflamatórias e irresponsáveis dos ministros israelitas Ben Gvir e Smotrich onde caluniam a população palestiniana de Gaza e pedem um plano para a sua emigração", escreveu o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

Borrell reagia na rede social X às declarações do ministro da Segurança Nacional do Governo israelita, Itamar Ben Gvir, e do titular das Finanças, Bezalel Smotrich, ambos provenientes de colonatos e os principais ministros e extrema-direita do Governo de Benjamin Netanyahu, defensores da expulsão dos cerca de 2,3 milhões de palestinianos da Faixa de Gaza para voltar a colonizar o território.

"Os deslocamentos forçados estão estritamente proibidos e constituem uma grave violação do direito humanitário internacional. As palavras importam", insistiu Borrell na sua mensagem no X (ex-Twitter).