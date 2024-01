Sismo no Japão. Número de mortos sobe para pelo menos 48

O forte terramoto que atingiu o Japão no primeiro dia do ano fez, pelo menos 48 mortos, segundo as autoridades da província de Ishikawa, citadas pela a agência Reuters. Há ainda dezenas de feridos.

As autoridades lutam agora contra o tempo, na corrida para tentar encontrar sobreviventes.



Desde segunda-feira ocorreram no Japão mais de 150 terramotos de intensidade variável, o mais forte com uma magnitude de 7,6 na escala de Richter.