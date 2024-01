Sismo no Japão. Nova atualização aponta para pelo menos 55 mortos

O forte terramoto que atingiu o Japão no primeiro dia do ano fez, pelo menos 55 mortos, segundo as autoridades locais, citadas pela BBC.

As autoridades lutam agora contra o tempo, na corrida para tentar encontrar sobreviventes.



Desde segunda-feira ocorreram no Japão mais de 150 terramotos de intensidade variável, o mais forte com uma magnitude de 7,6 na escala de Richter.



O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, veio admitir "numerosas vítimas", para além de "danos materiais significativos", "edifícios desmoronados e incêndios".

"Salvar vidas é a nossa prioridade e estamos a travar uma batalha contra o tempo", disse o chefe do Governo japonês, acrescentando que é "fundamental que as pessoas presas nas casas sejam resgatadas imediatamente".