Rússia disparou 300 mísseis e 200 drones nos últimos dias, acusa Zelensky

A Rússia lançou cerca de 300 mísseis e 200 'drones' contra a Ucrânia desde 29 de dezembro, denunciou hoje o Presidente ucraniano, lembrando aos aliados que cada sistema de defesa aérea e míssil adicional permite salvar mais vidas.

"Antes da Ucrânia, nenhum país do mundo tinha alguma vez repelido com sucesso tais ataques combinados com a utilização de 'drones' [aparelhos não tripulados] e mísseis, incluindo mísseis balísticos lançados do ar", detalhou Volodymyr Zelensky, numa publicação na rede social X.