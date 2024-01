Homem mais velho de Itália morre aos 111 anos

O homem mais velho de Itália morreu na véspera do Ano Novo aos 111 anos. Tripoli Giannini, conhecido por Tripolino, morreu em casa.

Nascido em 1912, na Cecina, província de Livorno, na Toscana, Giannini era o segundo homem mais velho da Europa, depois do francês André Ludwig, 75 dias mais velho, segundo o "The Guardian".

Em agosto, no momento em que comemorou 111 anos, “Tripolino” revelou os segredos para a sua longevidade: refeições ligeiras sempre acompanhadas de vinho, não ser fumador, evitar o stress e tratar cada dia como uma dádiva.

“Ele acreditava que era imortal… Em vez disso, às 9h30, no dia de São Silvestre (véspera de Ano Novo), o meu pai Tripoli Giannini morreu. Ele tinha 111 anos e 133 dias - um recorde! Junta-se à esposa, Tosca, minha mãe, que o espera há mais de 40 anos", anunciou o Romano, filho de Giannini, no Facebook.

Giannini pertencia ao corpo de infantaria do exército italiano e tinha já passado por duas Guerras Mundiais, a eleição de uma dúzia de Papas, a Monarquia, a República e duas pandemias: a gripe espanhola e a mais recentemente, a covid-19.

Tripoli era um entre muitos centenários da Itália, um número que tem vindo a aumentar e que segundo o ISTAT, a agência nacional de estatísticas, em 2023 havia mais de 22 mil pessoas com mais de 100 anos. A maioria das pessoas desse grupo são mulheres.

A ilha da Sardenha foi considerada uma das cinco regiões do mundo com mais centenários, enquanto a cidade de Génova é a que tem mais pessoas com mais de 100 anos.

A dieta mediterrânica tem sido considerada o principal ingrediente para a longevidade italiana.