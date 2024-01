EUA. Adolescente chinês vítima de "ciber-rapto" encontrado com vida

Um estudante chinês foi encontrado com vida nos Estados Unidos, depois de os seus pais terem sido extorquidos em dezenas de milhares de euros num esquema conhecido como "ciber-rapto".

Kai Zhuang foi encontrado "com muito frio e assustado" numa tenda na zona rural do Utah, informou a polícia de Riverdale num comunicado, no qual explicou que o jovem é um dos vários estudantes estrangeiros, recentemente, visados pelos chamados raptores cibernéticos nos EUA.

Os pais de Zhuang foram obrigados a pagar cerca de 80 mil dólares (cerca de 73 mil euros).

A polícia acredita que Kai estava a ser controlado pelos raptores já a 20 de dezembro, quando foi visto por agentes das autoridades em Provo, no Utah, com equipamento de campismo.

Esses agentes providenciaram o seu regresso a Riverdale, local onde vivia com uma família de acolhimento, por se preocuparem com a sua segurança. Contudo, na altura, o jovem não mencionou quaisquer ameaças.

Posteriormente, a 28 de dezembro, a polícia foi contactada pela escola que Kai frequentava, depois de receberem um telefonema dos pais do jovem na China.

Os pais teriam informado a escola de que tinham recebido um pedido de resgate, acompanhado de uma fotografia do filho.

De acordo com a polícia, as vítimas deste tipo de sequestro, referido como "ciber-rapto" são convencidas a isolar-se e até a tirar fotografias para dar a impressão de que estão a ser mantidas em cativeiro, apesar de os raptores não estarem presentes. Em vez disso, a vítima é monitorizada através de aplicações como o Facetime ou o Skype.

Tanto a vítima como a sua família são convencidas de que o outro será prejudicado se não obedecerem.

Apesar de os raptores não estarem com Kai, a polícia do Utah ainda temia pela sua segurança, explicando que as temperaturas de dezembro no local significavam que havia o risco de ele "morrer de frio durante a noite".

Kai acabou por ser encontrado, no domingo, a cerca de 40 quilómetros a norte de Riverdale, numa tenda "sem fonte de calor".

Um sargento que caminhava a pé pela encosta de uma montanha descobriu a tenda de Kai - que não tinha qualquer fonte de calor, apenas um cobertor térmico, um saco-cama, pouca comida e água e vários telemóveis que se presumia terem sido utilizados para levar a cabo o ciber-rapto, informou o departamento.

O detetive "contactou a vítima dentro da tenda e verificou que estava viva, mas com muito frio e assustada".

De acordo com a BBC, após o seu resgate, Kai pediu um "cheeseburger quente" e queria falar com a sua família.

Inicialmente, a família de acolhimento de Kai em Riverdale não sabia que ele estava desaparecido, tendo-o ouvido na cozinha de manhã no dia do seu desaparecimento.

A polícia local colaborou com o FBI, a embaixada dos Estados Unidos na China e as autoridades chinesas para encontrar o adolescente desaparecido.

A embaixada chinesa em Washington aconselhou os seus cidadãos que vivem nos Estados Unidos a reforçarem cuidados de segurança, a tomarem as precauções necessárias e a manterem-se vigilantes contra os raptos virtuais e outras formas de fraude online e nas telecomunicações, informou um porta-voz.

De acordo com a polícia de Riverdale, os ciber-sequestradores têm visado recentemente os estudantes estrangeiros em intercâmbio e, em especial, os estudantes chineses em intercâmbio.