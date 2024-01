Coreia do Sul​. Líder da oposição esfaqueado

O líder da oposição da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço esta terça-feira, durante um evento público no sudeste do país, e levado para o hospital, avançaram os serviços de emergência.



De acordo com os serviços de emergência da cidade portuária de Busan, o incidente aconteceu às 10h27 (1h27 na hora de Portugal), enquanto o líder do Partido Democrático (PD) falava com jornalistas numa conferência de imprensa no novo aeroporto local, na ilha de Gadeok.

Um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, aproximou-se de Lee e esfaqueou-o no lado esquerdo do pescoço. A agência de notícias sul-coreana Yonhap publicou uma fotografia que mostra o político no chão com um lenço a cobrir a ferida.

Lee foi levado para o hospital após cerca de 20 minutos, em estado consciente apesar de ter uma hemorragia grave, enquanto o autor do ataque foi imediatamente detido, informou a agência de notícias.

O líder do PD perdeu as eleições presidenciais de 2022 para o atual Presidente, o conservador Yoon Suk-yeol, por uma margem estreita.

Durante a campanha, Lee, antigo governador da província de Gyeonggi, a mais populosa da Coreia do Sul, tinha proposto algumas medidas inovadoras, incluindo a criação de um rendimento mínimo universal e uniformes escolares gratuitos.