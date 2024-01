Avião da Japan Airlines em chamas na pista do Aeroporto Internacional de Tóquio

Um avião da Japan Airlines ficou, esta terça-feira, em chamas ao pousar na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão.

Um porta-voz da companhia informou que a aeronave, proveniente do aeroporto Shin-Chitose, em Hokkaido, transportava mais de 300 passageiros.



De acordo com imagens transmitidas pela emissora pública do país NHK, as chamas saem das janelas da aeronave.