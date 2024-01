Avião com mais de 300 passageiros em chamas na pista do Aeroporto Internacional de Tóquio

Um avião da Japan Airlines ficou, esta terça-feira, em chamas ao pousar na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão. Um porta-voz da companhia informou que a aeronave, proveniente do aeroporto Shin-Chitose, em Hokkaido, transportava 379 passageiros e tripulantes, que foram retirados em segurança. De acordo com imagens transmitidas pela emissora pública do país NHK, o fogo saiu pelas janelas da aeronave. A pista do Aeroporto Internacional de Tóquio foi também afetada pelas chamas. O acidente terá acontecido após uma possível colisão com uma aeronave da Guarda Costeira. Um oficial da Guarda Costeira do Japão revelou que seis pessoas estavam a bordo desse avião, que se preparava para ajudar no socorro das vítimas do sismo que fez já 48 mortos. Segundo a NHK, o Corpo de Bombeiros de Tóquio confirma que um membro da tripulação foi retirado e os cinco restantes, que estavam desaparecidos, foram já encontrados. Ainda não são conhecidos dados sobre ferimentos. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento do início do fogo.

As imagens mostram os lugares dos passageiros em chamas.

Vídeos do momento do acidente dentro do avião também estão a ser partilhados.