Avião com mais de 300 passageiros colide com aeronave da Guarda Costeira. Cinco pessoas morreram

Um avião da Japan Airlines ficou, esta terça-feira, em chamas ao pousar na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, depois de colidir com uma aeronave da Guarda Costeira. O aparelho transportava 379 passageiros e tripulantes, tendo todos sido retirados em segurança.

No entanto, cinco dos seis tripulantes que estavam a bordo da aeronave da Guarda Costeira, que se preparava para ajudar no socorro das vítimas do sismo que fez já 48 mortos, morreram. O piloto encontra-se gravemente ferido.

De acordo com imagens transmitidas pela emissora pública do país NHK, o fogo saiu pelas janelas da aeronave.

A pista do Aeroporto Internacional de Tóquio foi também afetada pelas chamas.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento do início do fogo.