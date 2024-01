Ataque em Beirute foi "crime israelita", acusa primeiro-ministro do Líbano

O primeiro-ministro libanês descreveu esta terça-feira como "um crime" o ataque israelita nos subúrbios de Beirute, que matou o número dois do movimento palestiniano Hamas, considerando que visa envolver o Líbano na guerra em curso na Faixa de Gaza.

Em comunicado divulgado na rede social X, o primeiro-ministro Najib Mikati disse que "este novo crime israelita visa arrastar o Líbano para uma nova fase de confrontos depois dos contínuos ataques diários no sul, que causaram um grande número de mártires e feridos".

Esta é a primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, iniciada em 07 de outubro de 2023, que as forças de Telavive atacam a capital libanesa.

Os confrontos entre o Exército israelita e o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Hamas, estavam até agora limitados às zonas fronteiriças no sul do Líbano, quando se têm repetido vários avisos no mundo árabe e na comunidade internacional sobre o receio da propagação do conflito na Faixa de Gaza, na Palestina, a outras regiões do Médio Oriente.

"Apelamos aos países envolvidos para que pressionem Israel para parar de atacar", pediu o líder libanês, ao mesmo tempo que acusou Israel de recorrer à "exportação dos seus fracassos" na Faixa de Gaza para a fronteira sul do Líbano, com vista a impor "novas realidades" de guerra.

Israel "não se cansou de matar e destruir toda a gente, perto e longe", prosseguiu Mikati, afirmando que o seu país "está comprometido, como sempre esteve, com as resoluções internacionais" sobre este conflito

As autoridades israelitas ainda não se pronunciaram sobre este ataque em Beirute.

O número dois do Hamas, Saleh al-Arouri, foi morto hoje num ataque israelita nos subúrbios de Beirute, revelou o movimento islamita palestiniano no seu canal oficial, Al-Aqsa TV.

De acordo com um responsável das autoridades de segurança libanesas citado pela agência France-Presse, al-Arouri foi morto juntamente com os seus guarda-costas num ataque israelita que teve como alvo o escritório do Hamas nos subúrbios sul da capital libanesa, reduto do Hezbollah.

A Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano informou por sua vez que a explosão resultante de um 'drone' israelita matou seis pessoas.

Al-Arouri era um dos fundadores da ala militar do Hamas e chefiou a presença do grupo palestiniano na Cisjordânia.