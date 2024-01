Sismo no Japão. Pelo menos quatro mortes confirmadas

Foram confirmadas pelo menos quatro mortes na região de Ishikawa, na ilha de Honshu, no Japão, após o sismo de magnitude 7.6 que originou um alerta de tsunami no país.

O nível de alerta entretanto baixou a aviso, com a ameaça de tsunami a ter sido "em grande parte descartada" pelo próprio Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. “A ameaça de um tsunami foi em grande parte eliminada”, declarou a agência norte-americana, depois de ondas com mais de um metro de altura se terem abatido sobre partes do país, provocando o desmoronamento de edifícios na região de Ishikawa.

O sismo atingiu o Oeste do Japão por volta das 7h10 de Portugal continental, com um epicentro 42 quilómetros a nordeste de Anamizu, em Ishikawa, deixando cerca de 34 mil casas ficaram sem energia.