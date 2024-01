Sismo de magnitude 7.6 lança alerta de tsunami e derruba casas no Japão

Em outras cidades, como Kanazawa, Toyama, Sakata e o porto de Setana, em Hokkaido, foram registados tsunamis com menos de um metro de altura. Contudo, as autoridades estão alertas para a possibilidade das ondas atingirem repetidamente a costa e ganharem dimensão durante a noite .

De acordo com a CNN , o terramoto teve epicentro 42 quilómetros a nordeste de Anamizu , na prefeitura de Ishikawa - o lado oposto a Tóquio, a capital do país. Apesar de ainda não haver dados concretos, sabe-se que várias pessoas ficaram feridas em diferentes regiões afetadas pelo abalo, que terá durado mais de um minuto , segundo a BBC.

Um terramoto de magnitude 7.6 na escala de Richter atingiu o oeste do Japão esta segunda-feira, provocando um alerta de tsunami em várias prefeituras no Japão. O abalo ocorreu pelas 7h10 de Portugal continental e cerca de 34 mil casas ficaram sem energia . Há pelo menos seis casos de pessoas presas debaixo de escombros.

Algumas imagens mostram edifícios a desabar durante o abalo, na cidade de Suzu. A operação dos comboios de alta velocidade do Japão - os Shinkansen - foi suspensa em algumas partes do país, nomeadamente a ligação entre as zonas da costa oeste e Tóquio. Algumas ligações deste comboio foram retomadas, mas os comboios estão a circular com atrasos.