Seul regista maior queda de neve num dia em 40 anos

A capital da Coreia do Sul, Seul, registou o maior nevão dos últimos 40 anos, segundo a Associated Press. Segundo a agência meterológica do país, já não se assistia a uma queda de neve desta dimensão, de 12,2 centímetros, desde 1982.

A mesma autoridade enviou um aviso à população da área metropolina de Seul, que foi levantado ao final do dia. A neve deve continuar durante este domingo.

Apesar de ter provocado alguns acidentes de trânsito pela cidade, as autoridades não identificaram mortos ou feridos devido ao mau tempo.

O governo local mobilizou mais de 4500 profissionais e 1200 equipamentos para limpar a neve na cidade.

A 18 de dezembro de 1981, caíram, em Seul, mais de 18,3 cm de neve, refere o The Korea Times.