Oceânia já passou o ano. 2024 caminha para Ásia e Europa

Auckland, na Nova Zelândia, é a primeira grande cidade a passar para o novo ano. Mas também Sydney, na Austrália, já está em 2024.

O espetáculo de pirotecnia sobre a Harbor Bridge, na cidade australiana, é visto anualmente por mais de 425 milhões de pessoas por todo o mundo, segundo as autoridades locais. Junto ao local, mais de um milhão de pessoas estiveram presentes para assistir ao fogo de artifício.

Também pela mesma altura, as ilhas Fiji fizeram a passagem para o novo ano.

Os restantes países da Ásia, como o Japão e as Coreias celebram 2024 a partir das 15h portuguesas.

Na Coreia do Sul, a contagem decrescente faz-se ouvir em Bosingak, um grande pavilhão de sinos localizado na capital, Seul.

Em Pyongyang, os norte-coreanos despedir-se do ano velho com um fogo de artificio na praça Kim II Sung.

Em Tóquio, uma multidão reuniu-se, como é habitual, num templo budista para assistir ao 'sino da meia-noite', uma cerimónia realizada anualmente na véspera de Ano Novo.

A República do Kiribati é o primeiro território do mundo a celebrar a passagem do ano. Foi às 10h de Portugual que a ilha do Pacífico, a este da Oceânia celebrou a entrada em 2024. Esta ilha fica apenas a dois mil quilómetros do último local no mundo a fazer a pssagem de ano, a ilha de Samoa, também no Pacífico.



[Notícia atualizada às 15h38]