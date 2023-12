UE aprova adesão gradual de Roménia e Bulgária ao espaço Schengen

Os Estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram hoje por unanimidade a adesão gradual de Roménia e Bulgária ao espaço Schengen de livre circulação, após a Áustria ter levantado o seu veto.

"Parabéns aos cidadãos da Roménia e da Bulgária pela extensão [do Acordo] de Schengen aos passageiros de transporte marítimo e aéreo", afirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na rede social X.

Michel observou que é "um passo há muito esperado para que os romenos e os búlgaros possam desfrutar de uma liberdade de circulação mais fácil, com a perspetiva de transporte terrestre no futuro".

A decisão implica que, a partir de março de 2024, vão ser eliminados os controlos nas fronteiras aéreas e marítimas internas com aqueles dois países - que aderiram à UE em 2007 -, com o compromisso de Áustria, Bulgária e Roménia definirem mais tarde a data do fim do controlo terrestre, segundo a atual presidência espanhola do Conselho da UE.

"Hoje é um momento histórico para a Bulgária e para a Roménia. E um dia de grande orgulho para romenos e búlgaros", salientou a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, num comunicado, elogiando o "trabalho árduo, compromisso e perseverança" dos dois países.