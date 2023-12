Sobe para 18 o número de mortos no ataque a Belgorod

Sobe para 18 o número de mortos num alegado ataque ucraniano a Belgorod, além de 111 feridos, segundo o balanço mais recente do ataque mais mortífero para civis russos desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A Rússia já prometeu retaliar pelo ataque, que ocorreu um dia depois após intensos bombardeamentos na Ucrânia, que mataram 39 pessoas, segundo as autoridades.

O ministro russo de Situações de Emergência adiantou que 18 pessoas morreram em Bolgorod e que outras 111 ficaram feridas.

As imagens disponíveis online mostram viaturas em chamas, imóveis com janelas partidas e nuvens de fumo negro no horizonte.

A Ucrânia desencadeia regularmente ataques na Rússia, sobretudo nas regiões mais próximas do seu território, mas o balanço de baixas é, regra geral, bastante mais baixo.

Kiev ainda não reagiu às acusações, mas o Ministério russo da Defesa já garantiu que o ataque não ficará "impune".