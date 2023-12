Rússia acusa Ucrânia de "terrorismo deliberado" em ataque a Belgorod

O ministro russo de situações de emergência adiantou que 18 pessoas morreram em Bolgorod e que outras 111 ficaram feridas.

As imagens disponíveis online mostram viaturas em chamas, casas com janelas partidas e nuvens de fumo negro no horizonte.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.