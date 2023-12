Israel alvo de queixa por genocídio em tribunal da ONU

A África do Sul acusa Israel de levar a cabo um genocídio na Faixa de Gaza e avançou com uma queixa junto do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) das Nações Unidas.



O Governo de Pretória pede ao TIJ a adoção de “medidas provisórias” e defende um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas.

“Os atos e omissões de Israel alvo da queixa da África do Sul são de caráter genocida, porque elas visam a destruição de uma parte substancial do grupo nacional, racial e étnico palestiniano”, alega a África do Sul.