Herdeira da L'Oréal ​é a primeira mulher com fortuna de 100 mil milhões

A francesa Françoise Bettencourt Meyers, de 70 anos, tornou-se a primeira mulher a entrar para restrito clube das fortunas que valem mais de 100 mil milhões de dólares (cerca de 90,6 mil milhões de euros).

Segundo a Bloomberg, a filha única de André e Liliane Bettencourt, herdeira da L'Oréal, tornou-se na primeira mulher a acumular uma fortuna de 100 mil milhões de dólares e é a 12.ª pessoa mais rica do mundo - juntando-se a nomes como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e Bernard Arnault.

Como salienta o jornal económico "Les Echos", "as ações da L'Oréal, o império de produtos de beleza fundado pelo seu avô, atingiram um nível recorde, com as ações a caminho do seu melhor ano desde 1998". Assim, a riqueza de Bettencourt Meyers subiu cerca de 28,6 mil milhões de dólares (cerca de 25,9 mil milhões de euros) em 2023.

A recuperação do valor das ações dá-se depois de o grupo ter sofrido uma quebra de vendas durante a pandemia, sobretudo numa altura em que a população usava menos maquilhagem.

A L’Oréal foi fundada em 1909 por Eugène Schueller, avô de Bettencourt Meyers, e está avaliada em 241 mil milhões de euros.