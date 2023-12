Estado do Maine declara Trump inelegível

A comissão eleitoral do estado do Maine, nos EUA, desqualificou, esta quinta-feira, Donald Trump da votação para as eleições presidenciais de 2024.

De acordo com a Reuters, a decisão aplica-se apenas às eleições primárias de março de 2024, mas poderá também afetar o estatuto de Trump nas eleições gerais de novembro.

Trump “não está apto para servir como presidente”, referiu, num documento oficial, Shenna Bellows, responsável pela organização das eleições.

Segundo a secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, Trump incitou uma insurreição quando espalhou falsas alegações sobre fraude eleitoral nas eleições de 2020 e depois instou os seus apoiantes a marcharem no Capitólio para impedir que os legisladores certificassem o voto.

Recorde-se que Supremo tribunal do Colorado decidiu a semana passada desqualificar Donald Trump, tornando-o no primeiro candidato na história dos EUA a ser considerado inelegível para a presidência.

O antigo Presidente dos Estados Unidos informou que vai recorrer da decisão para a Suprema Corte e criticou os desafios eleitorais como “antidemocráticos”.

Nas duas situações, o afastamento é justificado com o papel do antigo Presidente norte-americano no ataque dos seus apoiantes ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, e apoia-se na secção 3 da 14.ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que prevê a inelegibilidade de políticos que tenham participado numa insurreição ou rebelião.

Decisão diferente foi tomada, esta quinta-feira, pela secretária de Estado da Califórnia, Shirley Weber, que incluiu Trump na lista certificada de candidatos para as eleições primárias de 5 de março, argumentando que cabia aos tribunais resolver quaisquer contestações à votação.

Também o Supremo Tribunal do estado norte-americano de Michigan decidiu manter Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, nos boletins de voto das eleições primárias republicanas do próximo ano.



As primárias republicanas começam no próximo dia 15 de janeiro com as eleições em Iowa, e Trump é o favorito, segundo todas as pesquisas, para enfrentar mais uma vez o atual Presidente, o democrata Joe Biden, nas eleições de novembro de 2024 para a Casa Branca.