Autarcas das cidades de Kharkiv e Lviv denunciam ataques russos

Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, e Lviv, no oeste do país, foram na última madrugada atingidas por ataques russos, anunciaram os presidentes de câmara das duas cidades.

Em Kharkiv, o autarca Igor Terekhov referiu um "ataque maciço", tendo-se ouvido "pelo menos seis explosões", enquanto em Lviv, uma cidade mais raramente visada pelas forças da Rússia, o autarca Andriy Sadovyi mencionou "dois ataques".

Até ao momento, os dois responsáveis não referiram quaisquer danos materiais ou vítimas devido aos ataques russos.

Na quinta-feira, ataques russos mataram três pessoas e feriram nove num ataque de artilharia russa a duas aldeias nas margens do Dnieper, rio que separa os exércitos russo e ucraniano na região de Zaporijia, no sul da Ucrânia, de acordo com as autoridades locais.

O governador da aldeia de Bilenke, Iuri Malachko, precisou que todas as vítimas eram civis.

As forças russas também realizaram vários ataques na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, de acordo com a polícia regional.

Uma mulher sexagenária morreu devido aos ferimentos após um bombardeamento em Vovchansk, muito perto da fronteira com a Rússia, e outras duas mulheres ficaram feridas, disse a mesma fonte.

Três mulheres, com idades entre os 58 e os 76 anos, também ficaram feridas num ataque aéreo na vila de Glushkivka, disseram as autoridades.