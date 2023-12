Ataques russos fazem pelo menos 30 mortos na Ucrânia. Míssil cruzou território NATO

29 dez, 2023 - 17:58 • Marta Pedreira Mixão , com agências

Pelo menos 30 pessoas morreram e 160 ficaram feridas esta sexta-feira nos ataques aéreos russos à Ucrânia, de acordo com o Ministério do Interior do país. O ataque russo atingiu atingiu Kiev, Odesa, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Lviv nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. A Rússia "utilizou quase todos os tipos de armas do seu arsenal", tendo atingido várias casas e uma maternidade, declarou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. "Hoje, milhões de ucranianos acordaram com o som estridente de explosões. Gostaria que esses sons de explosões na Ucrânia pudessem ser ouvidos em todo o mundo", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, apelando aos aliados para que prossigam com a ajuda militar a longo prazo. Um porta-voz da Força Aérea afirmou que a Rússia utilizou mísseis hipersónicos, de cruzeiro e balísticos, incluindo do tipo X-22, que são difíceis de intercetar. "Nunca vimos tantos alvos serem atingidos em simultâneo", acrescentou.

Foto: Kateryna Klochko/EPA Foto: Ihor Hora/EPA Foto: Kateryna Klochko/EPA Foto: Oleg Petrasyuk/EPA Foto: Oleg Petrasyuk/EPA

As autoridades afirmaram que mais de 10 drones Shahed de fabrico iraniano e 15 mísseis visaram a cidade ocidental de Lviv. A cidade de Konotop, na região de Sumy, perto da fronteira norte do país, também foi atingida por um míssil. As autoridades de Odesa afirmam que um edifício alto se incendiou depois de ter sido atingido por um drone. De acordo com a BBC, quatro pessoas morreram e 22 ficaram feridas, incluindo duas crianças de seis e oito anos. O autarca de Kharkiv, Igor Terekhov, disse que três pessoas morreram e 13 ficaram feridas numa série de ataques à cidade que danificaram um hospital e edifícios residenciais. O governador da região de Dnipropetrovsk afirmou que seis pessoas foram mortas e 28 ficaram feridas no que descreveu como uma "manhã trágica para a região". Serhiy Lysak afirmou que um centro comercial e uma maternidade foram alvo de ataques na capital regional de Dnipro. Em Zaporizhzhia, oito pessoas foram mortas na sequência de ataques a infraestruturas e 13 pessoas ficaram feridas. Na capital, Kiev, pelo menos nove pessoas morreram e 30 ficaram feridas depois de um armazém, edifícios residenciais e outra propriedade desabitada terem sido atingidos, segundo as autoridades. Três hipóteses para a guerra na Ucrânia em 2024 O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano afirmou que o vasto ataque aéreo de fim de ano mostra que "não se deve falar de tréguas" com a Rússia, numa altura em que paira a incerteza sobre o futuro do apoio ocidental a Kiev. O ataque foi considerado "um dos maiores ataques com mísseis a cidades e aldeias ucranianas" desde que a Rússia lançou a sua invasão em fevereiro de 2022, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Míssil russo chegou mesmo a entrar no espaço aéreo polac